Spalletti: «Siamo di fronte ad un bivio: essere dimenticati in fretta o essere ricordati come degli eroi» (Di sabato 26 febbraio 2022) La partita contro la Lazio, per Luciano Spalletti, è un bivio. Ora è il momento di capire se si desidera essere ricordati per sempre dai tifosi, oppure se si preferisce essere dimenticati in fretta. Il tecnico lo ha dichiarato in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio-Napoli. «come si caccia il clima di sfiducia? La squadra la valuto in generale, voi potete cambiare verdetti ogni partita. La mia valutazione è più profonda, sull’intero percorso fatto finora e sono convinto che i miei possano meritare ancora la mia fiducia e che possano conservare tutta la loro autostima sulle loro qualità e capacità. Chiaro che poi bisogna assolutamente non smettere di lottare. Dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) La partita contro la Lazio, per Luciano, è un. Ora è il momento di capire se si desideraper sempre dai tifosi, oppure se si preferiscein. Il tecnico lo ha dichiarato in conferenza stampa, alla vigilia di Lazio-Napoli. «si caccia il clima di sfiducia? La squadra la valuto in generale, voi potete cambiare verdetti ogni partita. La mia valutazione è più profonda, sull’intero percorso fatto finora e sono convinto che i miei possano meritare ancora la mia fiducia e che possano conservare tutta la loro autostima sulle loro qualità e capacità. Chiaro che poi bisogna assolutamente non smettere di lottare. Dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare una ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Siamo a un bivio, dobbiamo decidere se essere dimenticati velocemente o rimanere nella testa dei tifo… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Con il Barcellona non siamo stati all’altezza di noi stessi. Abbiamo un’identità di gioco chiara che… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Abbiamo incontrato qualche difficoltà nell’ultimo periodo ma non abbiamo staccato la spina. Abbiamo p… - Luigi733690531 : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “Abbiamo incontrato qualche difficoltà nell’ultimo periodo ma non abbiamo staccato la spina. Abbiamo perso dell… - Marco80818611 : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “Siamo a un bivio, dobbiamo decidere se essere dimenticati velocemente o rimanere nella testa dei tifosi del Na… -