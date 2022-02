Serie B 2021 2022 | Ayé risponde a Cerri | è al Sinigaglia 1-1 tra Como e Brescia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ilnon va oltre un pareggio per 1-1 alcontro ilnel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di: all’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato danella ripresa la rete di Ayé. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PAGELLE E TABELLINO I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, tant’è che dopo soli dodici minuti trovano la rete del vantaggio grazie ad Albertoche, con un preciso colpo di testa su assist di Arrigoni, infila la sfera alle spalle di Joronen. La reazione della formazione ospite non si fa attendere, infatti, prova subito a riscattarsi con le conclusioni di Tramoni e Leris ma, al contempo, rischia il contropiede avversario: ...

Advertising

SkySport : MILAN-UDINESE 1-1 Risultato finale ? ? #Leao (29') ? #Udogie (66') ? ? - sportface2016 : #SerieB: Pagelle e tabellino #ComoBrescia 1-1 - sportface2016 : #SerieB 2021/2022, #Ayé risponde a #Cerri: è al Sinigaglia 1-1 tra #Como e #Brescia - sportli26181512 : Parma-SPAL: video, gol e highlights: Nel match valevole per la ventiseiesima giornata della Serie B, netta vittoria… - sportli26181512 : Ternana-Cremonese: video, gol e highlights: Prezioso successo lontano da casa per la Cremonese che ha battuto la Te… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

...è stato l'unico giocatore capace di realizzare 3 gol su calcio piazzato in un incontro diA. ... Finita la carriera di calciatore, tra il 2006 e ilfa il commentatore per la Rai a fasi ...L'unico successo della Virtus contro questo avversario è un 1 - 2 del gennaio. Valente portava ... Per assistere alla partita diC resta comunque valido l'appuntamento con il portale Eleven ...Il Brescia non va oltre un pareggio per 1-1 al Sinigaglia contro il Como nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022: all’iniziale vantaggio dei padroni di ...Empoli Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, sabato 26 febbraio 2022, alle ore 18 ...