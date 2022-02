Real Madrid | appello del portiere Lunin | “In Ucraina servono cibo e farmaci”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) Anche ildel, l’ucraino Andrij, ha voluto sensibilizzare sui social tutti gli spagnoli sugli aiuti umanitari per la guerra in. L’estremo difensore delle Merengues ha affidato le sue parole a Instagram, dando vere e proprie indicazioni operative: “Cari spagnoli e gente che vuole aiutare l’in questi momenti difficili. Nella Calle Mendez Alvaro, 8, Ucramarket, dalle 11 alle 17, c’è bisogno di:in scatola, cotone, bendaggi,emostatici, antidolorifici. Vestiti: calzini caldi. Grazie per la collaborazione”. Questo il messaggio di, che come tanti altri ucraini si trova ad assistere da lontano alla guerra nella propria madrepatria. SportFace.