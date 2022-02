Parco Zoo | fiocco azzurro | il nome della baby zebra sarà scelto su Facebook

(Di sabato 26 febbraio 2022) FALCONARA - Primo lieto evento dell'anno per ilZoo Falconara che inaugura l'avviostagione 2022 con la nascita di un cucciolo di. Il piccolo, un maschietto, non ha ancora une ...

Advertising

eribertovermi : @Changedallaluna Orso cazzo ma solo perché alcuni sono rinchiusi nel parco nazionale d'Abruzzo e altri girano liber… - Marche_Notizie : Il Parco Zoo Falconara festeggia la nascita di un cucciolo di zebra - vivereancona : Parco Zoo di Falconara, primo nato del 2022 è un piccolo di zebra. Su Facebook la scelta del nome… - YouTvrs : Fiocco a strisce per il Parco Zoo Falconara: è nato un cucciolo di #Zebra - - vivereancona : Il primo nato del 2022 al Parco Zoo di Falconara è un piccolo di Zebra. La scelta del nome affidata al canale Faceb… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Zoo

il Resto del Carlino

FALCONARA - Primo lieto evento dell'anno per ilFalconara che inaugura l'avvio della stagione 2022 con la nascita di un cucciolo di zebra. Il piccolo, un maschietto, non ha ancora un nome e a sceglierlo sarà il popolo del web attraverso ...ll lieto evento alFalconara: il piccolo appartiene alla specie Equus quagga ed ha già iniziato a correre sotto l'occhio attento della mamma, a cui è molto ...FALCONARA - Primo lieto evento dell’anno per il Parco Zoo Falconara che inaugura l’avvio della stagione 2022 con la nascita di un cucciolo di zebra. Il piccolo, un maschietto, non ...Al Parco Zoo Falconara il primo lieto evento dell’anno: è nato un cucciolo di zebra. Il piccolo, un maschietto, non ha ancora un nome e come spesso accade a sceglierlo saranno gli utenti del web attra ...