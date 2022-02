Nadal-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Rafael Nadal affronterà Cameron Norrie in occasione della finale dell’Atp 500 di Acapulco 2022. Lo spagnolo ha eliminato Daniil Medvedev, nuovo numero uno al mondo, al penultimo atto dell’evento messicano; il britannico, invece, è riuscito ad avere la meglio sul più quotato Stefanos Tsitsipas. Sfida attesa tra due giocatori mancini, ma dalle caratteristiche diverse. Dopo la conquista sorprendente degli Australian Open 2022, considerando uno stato di forma ottimo, il maiorchino parte da assoluto favorito contro l’ostico avversario nativo del Sudafrica; Norrie, però, dal tennis solido e difficile da scalfire, proverà a opporre una dura resistenza al fenomenale Nadal. La finale andrà in scena durante la notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio, non prima delle ore ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Rafaelaffronterà Cameronin occasione della finale dell’Atp 500 di. Lo spagnolo ha eliminato Daniil Medvedev, nuovo numero uno al mondo, al penultimo atto dell’evento messicano; il britannico, invece, è riuscito ad avere la meglio sul più quotato Stefanos Tsitsipas. Sfida attesa tra due giocatori mancini, ma dalle caratteristiche diverse. Dopo la conquista sorprendente degli Australian Open, considerando uno stato di forma ottimo, il maiorchino parte da assoluto favorito contro l’ostico avversario nativo del Sudafrica;, però, dal tennis solido e difficile da scalfire, proverà a opporre una dura resistenza al fenomenale. La finale andrà in scena durante la notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio, non prima delle ore ...

