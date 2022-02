LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2022 in DIRETTA: Pellegrino squalificato in semifinale! Sundling domina la gara femminile (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.07: Si stanno posizionando in partenza i protagonisti della finale maschile. Al via Chanavat (Fra), Klaebo (Nor), Taugboel (Nor), Retyvykh (Rus), Skar (Nor), Wang (Chn) 15.05: Peccato, davvero, non poter vedere la sfida tra Pellegrino e Klaebo: sarebbe stata la rivincita di Pechino e l’azzurro stavolta non partiva battuto. Pellegrino ha commesso un’ingenuità nel sorpasso su Chanavat, non riuscendo a rispettare la tracciatura della pista con uno sci. Squalifica giusta 15.01: E arriva la tripletta svedese! Sundling va in fuga e non si fa più riprendere, secondo posto per Ribom e terzo posto Dahlqvist che regola Diggins, Lampic e Nepryaeva 14.59: Se ne va Sundling, prova a reagire Lampic 14.56: Queste le protagoniste della finale femminile., Svedesi ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07: Si stanno posizionando in partenza i protagonisti della finale maschile. Al via Chanavat (Fra), Klaebo (Nor), Taugboel (Nor), Retyvykh (Rus), Skar (Nor), Wang (Chn) 15.05: Peccato, davvero, non poter vedere la sfida trae Klaebo: sarebbe stata la rivincita di Pechino e l’azzurro stavolta non partiva battuto.ha commesso un’ingenuità nel sorpasso su Chanavat, non riuscendo a rispettare la tracciatura della pista con uno sci. Squalifica giusta 15.01: E arriva la tripletta svedese!va in fuga e non si fa più riprendere, secondo posto per Ribom e terzo posto Dahlqvist che regola Diggins, Lampic e Nepryaeva 14.59: Se ne va, prova a reagire Lampic 14.56: Queste le protagoniste della finale., Svedesi ...

