L’Inter Primavera cala il tris e batte la Juventus (Di sabato 26 febbraio 2022) Inter Primavera vittoriosa contro la Juventus Vittoria di prestigio per L’Inter Primavera di Chivu che nella ventunesima giornata del campionato di categoria batte la Juventus con un netto 0-3. Pronti-via e Jurgens scuote la traversa avversaria: al 3? l’estone colpisce il legno dopo la bella giocata di Zuberek in area di rigore. La Juventus con il passare dei minuti aumenta il suo possesso palla, senza però creare particolare i pericoli. Le occasioni migliori, infatti, sono per i nerazzurri: al 16? rovesciata che dà solo l’illusione del gol a Zuberek. E’ il preludio al vantaggio interista: calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Peschetola e deviazione aerea perfetta di Hoti che al 22? sigla il suo primo gol stagionale. La reazione bianconera porta la firma di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Intervittoriosa contro laVittoria di prestigio perdi Chivu che nella ventunesima giornata del campionato di categorialacon un netto 0-3. Pronti-via e Jurgens scuote la traversa avversaria: al 3? l’estone colpisce il legno dopo la bella giocata di Zuberek in area di rigore. Lacon il passare dei minuti aumenta il suo possesso palla, senza però creare particolare i pericoli. Le occasioni migliori, infatti, sono per i nerazzurri: al 16? rovesciata che dà solo l’illusione del gol a Zuberek. E’ il preludio al vantaggio interista: calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Peschetola e deviazione aerea perfetta di Hoti che al 22? sigla il suo primo gol stagionale. La reazione bianconera porta la firma di ...

FcInterNewsit : L'Inter Primavera mette la freccia: Juve schiantata 3-0 e superata in classifica. Hoti, Jurgens e Abiuso firmano il… - Sanfra1407 : @PBoffa1 Anche l'Inter di Conte ebbe il suo periodo di frenata (l'anno scorso successe in inverno e in primavera) - Matador1337 : @Albarien @AngelOne_ @Milestemplaris All'Inter l'unico che è uscito dalla Primavera pronto negli ultimi 25 anni è s… - davidecurrenti : L'Inter Primavera è avanti 1-0 contro la Juventus a fine primo tempo. - il_sacerdote : @PagliariCarlo C’è Casadei che se non sbaglio è il capocannoniere della primavera da centrocampista, l’ho visto qua… -