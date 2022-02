L’Empoli chiede un rigore con la Juve. La sentenza di Marelli (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Empoli protesta per un contatto tra Rabiot e Zurkowski in area di rigore della Juventus. Non scatta il rigore. I toscani hanno protestato molto per il contatto, ma l’arbitro ed in Var non sono intervenuti ed hanno lasciato giocare. La moviola del contatto tra Zurkowski e Rabiot viene analizzata dall’ex arbitro Marelli che a Dazn dice: “Ha fatto bene l’arbitro che non ha concesso il rigore alL’Empoli. È il giocatore dei toscani a cercare palesemente il contatto con quello della Juventus“. L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di sabato 26 febbraio 2022)protesta per un contatto tra Rabiot e Zurkowski in area didellantus. Non scatta il. I toscani hanno protestato molto per il contatto, ma l’arbitro ed in Var non sono intervenuti ed hanno lasciato giocare. La moviola del contatto tra Zurkowski e Rabiot viene analizzata dall’ex arbitroche a Dazn dice: “Ha fatto bene l’arbitro che non ha concesso ilal. È il giocatore dei toscani a cercare palesemente il contatto con quello dellantus“. L'articolo proviene da Calcio Napoli notizie su Napolipiu.com.

