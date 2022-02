Le difficoltà dell’Occidente tra l’imprevedibilità di Putin e il lassismo di Biden

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 febbraio 2022) In politica gli errori, anche quelli più gravi, dipendono sempre da un’analisi sbagliata. Capita alle persone, agli osservatori, come alle Cancellerie e ai governi, di sbagliare per inadeguatezza delle informazioni; è più frequente, però, in un mondo in cui si conosce tutto di tutti, che dai processi in atto si traggano le analisi che più fanno comodo o che destano minori preoccupazioni. È quanto accaduto nell’aggressione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. In tanti – compreso, si parva licet, chi scrive – hanno pensato chemirasse, per motivi di sicurezza, a ridisegnare i confini scaturiti dall’implosione dell’Unione sovietica: confini puramente amministrativi nel contesto di uno Stato totalitario (come era appunto l’Unione sovietica), che erano divenuti vere e proprie barriere tra nazioni in potenziale conflitto. L’annessione della Crimea, invece, era ...