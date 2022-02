Juve, Barça e Real pronte a rilanciare la Superlega (Di sabato 26 febbraio 2022) Juventus, Barcellona e Real Madrid sono pronte a rilanciare il progetto della Superlega. Secondo il quotidiano inglese Telegraph, in particolare sarà Andrea Agnelli a fare da portavoce ai tre club, che presenteranno un nuovo piano eliminando alcune delle maggiori criticità del primo progetto. Giovedì infatti Agnelli sarà protagonista al FT Business of Football Summit, evento L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 26 febbraio 2022)ntus, Barcellona eMadrid sonoil progetto della. Secondo il quotidiano inglese Telegraph, in particolare sarà Andrea Agnelli a fare da portavoce ai tre club, che presenteranno un nuovo piano eliminando alcune delle maggiori criticità del primo progetto. Giovedì infatti Agnelli sarà protagonista al FT Business of Football Summit, evento L'articolo

Superlega, Juve Real e Barca non mollano: settimana prossima possibile nuovo progetto ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Indiscrezione dall'Inghilterra secondo i quali la settimana prossima potrebbe essere buona per un nuovo assalto al progetto Superlega di Juve, Real e Barcellonaù Juventus, Real Madrid e Barcellona tornano alla carica per parlare di Superlega. I presidenti dei tre club non mollano e vogliono attuare un nuovo progetto. L'indiscrezione ...

Nicola Visentin, il terzo portiere della Juventus campione d'Europa Goal.com , Real etrattano" } ] } ]ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Indiscrezione dall'Inghilterra secondo i quali la settimana prossima potrebbe essere buona per un nuovo assalto al progetto Superlega di, Real e Barcellonaù Juventus, Real Madrid e Barcellona tornano alla carica per parlare di Superlega. I presidenti dei tre club non mollano e vogliono attuare un nuovo progetto. L'indiscrezione ...