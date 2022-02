J-Ax sulla guerra in Ucraina: il messaggio contro i meme e l’appello alle nuove generazioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Chi ha memoria, nel messaggio di J-Ax sulla guerra in Ucraina trova un excursus di tutto ciò che è successo negli ultimi 30 anni di storia dell’uomo. Alessandro Aleotti non dimentica la crisi nell’ex Jugoslavia né tutti gli altri conflitti che hanno coinvolto l’Europa, per questo specifica che non si tratta di una guerra “arrivata” ma di una guerra “ritornata”. Il conflitto in Ucraina Mentre scriviamo, da circa un’ora – alle 10:14 – è scattato l’ennesimo allarme antiaereo a Kiev, nonostante le rassicurazioni di Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che parla di “situazione sotto controllo”. Ancora, è stato finalmente possibile il contatto telefonico tra il premier italiano Mario Draghi e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Chi ha memoria, neldi J-Axintrova un excursus di tutto ciò che è successo negli ultimi 30 anni di storia dell’uomo. Alessandro Aleotti non dimentica la crisi nell’ex Jugoslavia né tutti gli altri conflitti che hanno coinvolto l’Europa, per questo specifica che non si tratta di una“arrivata” ma di una“ritornata”. Il conflitto inMentre scriviamo, da circa un’ora –10:14 – è scattato l’ennesimo allarme antiaereo a Kiev, nonostante le rassicurazioni di Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che parla di “situazione sottollo”. Ancora, è stato finalmente possibile il contatto telefonico tra il premier italiano Mario Draghi e ...

Advertising

Corriere : Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e… - lauraboldrini : 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato l… - MarcelloFoa : ??La #Cina si astiene al Consiglio di Sicurezza dell’#Onu sulla risoluzione di condanna alla #Russia per la #guerra… - ilCINZIO : RT @ilCINZIO: Sempreduro23 e golosona63 hanno già detto la loro sulla guerra? - spiritolibero24 : RT @1Marzia2: Hanno inneggiato di bruciare i novax, di rinchiuderli e buttare la chiave, ora fanno paternali e proseliti sulla guerra defin… -