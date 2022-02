Inter | manca poco per il rinnovo di Perisic | i dettagli

Advertising

Inter : ? | REWIND Manca sempre meno a #InterSassuolo ? Ricordate questi gol? ???? #ForzaInter - DomenicoDD_ : RT @linea_inter: 22/1/22: #Inter-Venezia 2-1. Vinta al 90’ grazie a #Dzeko. Da quel momento ci siamo persi. Stasera solita imprecisione e p… - emycolax : @sminkionauta il top player che manca all'Inter, in grado di fare collassare (dalle risate) le difese avversarie ?? sminkio?? - SpazioInter : Conto alla rovescia per il rinnovo di Brozovic: manca solo un dettaglio! - - news24_inter : #Nosotti evidenzia un problema nell'attacco dell'#Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter manca

COSAPER VINCERE - 'Potrei dire un pizzico di fortuna, ma dico che ci mancano soluzioni che troveremo nel tempo. Con l'lo considero un match di valore, ma non impossibile. Ho molte ...Commenta per primo Ancora due pareggi, prima il Milan e poi l'. Lotta scudetto al rallentatore in Serie A, mai come quest'anno. Le frenate delle milanesi di ... scudetto, a Napolidal 1990, l'...Simone Inzaghi è preoccupato. L’Inter si è inceppata sul più bello. Le cause principali sono tre: la stanchezza di alcuni elementi chiave, l’inadeguatezza di alcuni titolari e la mancanza di alternati ...Walter Sabatini, ds della Salernitana, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio con il Bologna: "Sono molto orgoglioso della squadra, perché è ...