Ilaria D'Amico ai ferri corti con Buffon: separazione sempre più vicina (Di sabato 26 febbraio 2022) Stando alle recenti indiscrezioni, Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon sarebbero sulla via della rottura. Ecco svelate le motivazioni Spuntano nuove ombre sulla relazione sentimentale tra la D'Amico ed il portiere del Parma calcio. I due stanno insieme dal 2013, mentre circa tre anni più tardi hanno messo al mondo loro figlio Leopoldo Mattia. Tuttavia, sia Ilaria che Gianluigi, erano già genitori prima dell'arrivo del bambino. Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon (Websource)Per quel che riguarda la conduttrice ha avuto il suo primogenito Pietro con Rocco Attisani, con il quale in passato è stata sposata. Buffon invece, come i suoi fans sanno bene, è convolato a nozze con la bellissima Alena Seredova, showgirl con cui ha ...

