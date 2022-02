Guerra Ucraina, finisce l’incubo per Fonseca: il tecnico si rifugia in Polonia (Di sabato 26 febbraio 2022) Terminato l’incubo per Paulo Fonseca e la sua famiglia. L’ex allenatore della Roma è riuscito a fuggire verso il confine polacco Come riferito dal Messaggero, l’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca è riuscito a fuggire dall’Ucraina, dove si trovava con la sua famiglia. L’allenatore è riuscito a scappare verso il confine polacco, preso di mira da migliaia di persone negli ultimi giorni, nella giornata di ieri, a bordo di uno dei pullman messi a disposizione dall’ambasciata portoghese. La fine di un incubo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Terminatoper Pauloe la sua famiglia. L’ex allenatore della Roma è riuscito a fuggire verso il confine polacco Come riferito dal Messaggero, l’exdella Roma Pauloè riuscito a fuggire dall’, dove si trovava con la sua famiglia. L’allenatore è riuscito a scappare verso il confine polacco, preso di mira da migliaia di persone negli ultimi giorni, nella giornata di ieri, a bordo di uno dei pullman messi a disposizione dall’ambasciata portoghese. La fine di un incubo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

