GF Vip | Sonia Bruganelli senza freni | “Io sono grata a Signorini però …”

(Di sabato 26 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e già si inizia a parlare di quella che sarà la prossima edizione. Nello specifico in molti si stanno ponendo delle domande su chi saranno ad esempio le opinioniste della prossima edizione e se verranno riconfermate le due donne presenti quest’anno ovveroe Adriana Volpe. A tale domanda ha risposto proprio la moglie di Paolo Bonolis nella mattina di ieri nel corso dell’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri nel programma ‘Facciamo finta che’.opinionista della prossima edizione del GF Vip? La sesta edizione del Grande Fratello Vip non è ancora terminata ma nonostante ciò si comincia già a parlare della prossima. Saranno ancora una volta Adriana Volpe e...

L'opinionistaBruganelli ha confermato che non sarà presente alla prossima edizione del [?] La news di gossipBruganelli conferma: "Non tornerò al GFil prossimo anno" è stata pubblicata su Gossip Blog .Invece, l'opinionistaBruganelli ha attaccato ferocemente l'ex showgirl di Non è la Rai . ... Nicola è uscito mesi fa dal GFe non capisco perché ancora si parli di lui '. L'organizzatrice di ...La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e già si inizia a parlare di quella che sarà la prossima edizione. Nello specifico in molti si stanno ponendo delle domande su ...Parole dure quelle di Sonia Bruganelli che solo alcuni giorni fa ha non si è tirata indietro nell’attaccare Alex Belli. Volano stracci in diretta tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan. Le cose si so ...