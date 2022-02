GF Vip 6, Basciano vuole smascherare Nathaly: “Vado in confessionale e dico tutto” (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante finora abbiano sempre avuto un buon rapporto, l’amicizia tra Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo sembra proprio giunta al capolinea, con il ragazzo che pare intenzionato a smascherare la show-girl romana rivelando cosa ha davvero detto contro le Selassié, in primis contro Jessica, con la quale di recente ha litigato. GF Vip, chi è il concorrente che ha guadagnato di più? Il colpo di scena In questi giorni in merito ai guadagni dei gieffini sono emerse cifre folli che in parte corrisponderebbero al vero GF Vip, le frasi da squalifica pronunciate da Nathaly Caldonazzo Non solo infatti Nathaly Caldonazzo avrebbe dichiarato (il condizionale è d’obbligo, visto che le frasi in questione ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 febbraio 2022) Nonostante finora abbiano sempre avuto un buon rapporto, l’amicizia tra AlessandroCaldonazzo sembra proprio giunta al capolinea, con il ragazzo che pare intenzionato ala show-girl romana rivelando cosa ha davvero detto contro le Selassié, in primis contro Jessica, con la quale di recente ha litigato. GF Vip, chi è il concorrente che ha guadagnato di più? Il colpo di scena In questi giorni in merito ai guadagni dei gieffini sono emerse cifre folli che in parte corrisponderebbero al vero GF Vip, le frasi da squalifica pronunciate daCaldonazzo Non solo infattiCaldonazzo avrebbe dichiarato (il condizionale è d’obbligo, visto che le frasi in questione ...

dany3laf : - 1976Lis : @MJannnne @Pamela56132182 @alfosignorini @SBruganelli @AdrianaVolpeTV @EndemolShineIT @PierSilvio__B… - infoitcultura : GF VIP, Barù lo ha detto su Jessica senza censura: cosa racconta la ragazza a Basciano nel cuore della notte - kim20124 : @EliBell56770106 Questo lo dici tu, se non vedo e non ascolto, non ci credo. Me che meno credo a un Basciano, ma ch… - potente_adoro : RT @Chechunreal: Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sbotta e sbugiarda Nathaly Caldonazzo: 'Volevo tutelarla, ma ora dico tutto' ?@co… -