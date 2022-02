Fonseca è riuscito a lasciare Kiev | è partito ieri pomeriggio con un pullman dell’ambasciata portoghese

(Di sabato 26 febbraio 2022) Qualche giorno fa, svegliato dalle esplosioni, aveva dichiarato che non sapeva come sarebbe uscito da questa brutta situazione e che si trattava del giorno più brutto della sua vita. Si trovava in Ucraina con la sua famiglia, Paulo. Ebbene, l’ex allenatore della Roma adesso è in salvo. Èa bordo di uno deiorganizzati dall’ambasciataper la comunità lusitana della capitale. Lo fa sapere il Messaggero, che aggiunge un dettaglio sull’incontro tra l’ex tecnico giallorosso e Roberto de Zerbi.alloggiava con la famiglia nell’hotel Opera dove da mercoledì soggiorna anche lo Shakhtar Donetsk. Ha salutato Roberto De Zerbi, il resto dello staff italiano e i dodici ...

Paulo Fonseca è in salvo, come riporta Il Messaggero. L'ex allenatore della Roma è riuscito a lasciare l'Ucraina venerdì pomeriggio, a bordo di uno dei due pullman organizzati dall'ambasciata portoghese per trasportare fuori dal paese la comunità lusitana della capitale.