“È stato un gesto sospetto”: cosa ha combinato il Principe Harry al Super Bowl? (Di sabato 26 febbraio 2022) Un commentatore ha fatto notare come il Principe Harry non sia poi tanto “importante o rilevante” negli Stati Uniti, rispetto al suo status nel Regno Unito; il commento tagliente è stato lanciato dopo aver reso pubbliche alcune foto di Harry al Super Bowl di questo mese. Il Duca del Sussex è stato raggiunto in California dalla cugina, la Principessa Eugenie, per il loro primo Super Bowl insieme. I due cugini hanno osservato l’evento da un box privato del SoFi Stadium di Los Angeles. Il Super Bowl di questo 2022 è stato un evento veramente in grande, con tantissimi ospiti famosi: tra questi anche Ben Affleck, Jennifer Lopex e Dwayne ‘The Rock’ Johnson. ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 febbraio 2022) Un commentatore ha fatto notare come ilnon sia poi tanto “importante o rilevante” negli Stati Uniti, rispetto al suo status nel Regno Unito; il commento tagliente èlanciato dopo aver reso pubbliche alcune foto dialdi questo mese. Il Duca del Sussex èraggiunto in California dalla cugina, lassa Eugenie, per il loro primoinsieme. I due cugini hanno osservato l’evento da un box privato del SoFi Stadium di Los Angeles. Ildi questo 2022 èun evento veramente in grande, con tantissimi ospiti famosi: tra questi anche Ben Affleck, Jennifer Lopex e Dwayne ‘The Rock’ Johnson. ...

