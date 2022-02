Detto Fatto, Iva Zanicchi al veleno e fuori di sè dice: “Tu non puoi …”, momenti di imbarazzo in studio (Di sabato 26 febbraio 2022) Una nuova puntata di Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, è andata in onda nella giornata di ieri venerdì 25 febbraio 2022. Nel corso della puntata in questione è stata ospite la celebre cantante italiana Iva Zanicchi che senza alcun problema si è espressa rivolgendo delle dure parole contro coloro che hanno scritto alcune cattiverie su di lei. Iva Zanicchi ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto Tutti amano Iva Zanicchi non soltanto per il grande talento che la contraddistingue ma anche per la simpatia e per la schiettezza che la caratterizzano. E proprio con schiettezza la cantante si è espressa nel corso dell’intervista rilasciata nella giornata di ieri a Bianca Guaccero nel programma Detto Fatto. ... Leggi su baritalianews (Di sabato 26 febbraio 2022) Una nuova puntata di, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, è andata in onda nella giornata di ieri venerdì 25 febbraio 2022. Nel corso della puntata in questione è stata ospite la celebre cantante italiana Ivache senza alcun problema si è espressa rivolgendo delle dure parole contro coloro che hanno scritto alcune cattiverie su di lei. Ivaospite di Bianca Guaccero aTutti amano Ivanon soltanto per il grande talento che la contraddistingue ma anche per la simpatia e per la schiettezza che la caratterizzano. E proprio con schiettezza la cantante si è espressa nel corso dell’intervista rilasciata nella giornata di ieri a Bianca Guaccero nel programma. ...

