Covid Italia: crescono i morti (210), ma diminuiscono i contagi (38.375), oggi 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono 12.732.680 gli Italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.140.558, in calo di 35.366 nelle ultime 24 ore L'articolo proviene da Firenze Post.

fanpage : “Sono a rischio 7 milioni di bambini. Oltre 780 scuole demolite solo nell’Est del Paese. Il Covid, inoltre, non è f… - Adnkronos : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - emiliobolles : RT @PrvaZylm: E anche a #Delhi (#India) toglie ogni restizione #COVID; lasciano la responsabilità ai cittadini, che non sono considerati de… - moreno_0987 : @alanbengio hahaha covid finito. ora le cose si mettono ancora peggio mi sa. l italia va in default -