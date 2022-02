(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – I Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, con personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare e del lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo presso unsito in Giffoni Valle Piana, nel corso del quale sono state rilevatedi natura penale e amministrativa. I militari operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro prodotti alimentari posti in commercio nonostante privi di informazioni riferite ella tracciabilità/rintracciabilità alimentare per complessivi chilogrammi 42 di carni di suino sotto vuoto. Il titolare della società che gestisce ilè stato, inoltre, ritenuto responsabile di ...

Advertising

anteprima24 : ** Controlli in un #Supermercato: irregolarità penali e amministrative ** - michelarabino : RT @Maryyy_p: Un giorno sei giovane e quello dopo controlli lo scontrino del supermercato. - MagFra9 : RT @Maryyy_p: Un giorno sei giovane e quello dopo controlli lo scontrino del supermercato. - planetzimon : RT @Maryyy_p: Un giorno sei giovane e quello dopo controlli lo scontrino del supermercato. - alexotaningocce : RT @Maryyy_p: Un giorno sei giovane e quello dopo controlli lo scontrino del supermercato. -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli supermercato

anteprima24.it

anti - droga della Municipale hanno preso il via venerdì scorso, 18 febbraio, a Mestre . La compravendita si è svolta nel parcheggio di un, dove lo attendeva un giovane di 24 ...anti - droga della Municipale hanno preso il via venerdì scorso, 18 febbraio, a Mestre. ... La compravendita si è svolta nel parcheggio di un, dove lo attendeva un giovane di 24 ...SASSARI. Una netta discordanza tra il prezzo esposto nello scaffale e quello applicato al momento del pagamento alla cassa, con maggiorazioni che in alcuni casi hanno superato anche il 30 per cento. L ...Una ragazza di 20 anni di origini rumene è stata bloccata dalla polizia in un supermercato di via Nazionale delle Puglie: aveva rubata tonno e detergente intimo per circa 300 euro ...