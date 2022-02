Calcio: Tudor 'Vittoria Venezia momento chiave per stagione Verona' (Di sabato 26 febbraio 2022) "Una partita unica, una grande rimonta", dice il tecnico dell'Hellas ricordando il derby d'andata Verona - Il derby del Penzo fu spettacolare: sette gol, una rimonta clamorosa e per il Verona tre ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Una partita unica, una grande rimonta", dice il tecnico dell'Hellas ricordando il derby d'andata- Il derby del Penzo fu spettacolare: sette gol, una rimonta clamorosa e per iltre ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Tudor: 'Dovremo dare il 100% per battere il Venezia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Tudor: 'Dovremo dare il 100% per battere il Venezia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Tudor: 'Dovremo dare il 100% per battere il Venezia' - napolimagazine : HELLAS VERONA - Tudor: 'Dovremo dare il 100% per battere il Venezia' - apetrazzuolo : HELLAS VERONA - Tudor: 'Dovremo dare il 100% per battere il Venezia' -