VIDEO Milan-Udinese 1-1, dal gol di Leao al pari con polemica: Udogie ferma Pioli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le immagini più belle della sfida di 'San Siro' tra Milan e Udinese, terminata con il punteggio di 1-1 Leggi su mediagol (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le immagini più belle della sfida di 'San Siro' tra, terminata con il punteggio di 1-1

Advertising

acmilan : 'My edge in the title race? AC Milan' ??? The Coach expressed his confidence in the squad 'Io ho il Milan' ??? Tutt… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro #MilanUdinese - antonio__milano : RT @juanito92e: milan pareggia in casa con l'udinese - Mediagol : VIDEO Milan-Udinese 1-1, dal gol di Leao al pari con polemica: Udogie ferma Pioli -