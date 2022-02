Venice Invitational Carnival Race, al via la prima edizione della regata (Di venerdì 25 febbraio 2022) A partire da oggi, e nelle giornate di domani e dopodomani, sabato 26 e domenica 27 febbraio, la Compagnia della Vela organizza la prima edizione della Venice Invitational Carnival Race. Sono dodici gli equipaggi ad oggi iscritti, formati da tre o quattro regatanti ciascuno, che si sfideranno a bordo della flotta sociale SB20. Venice Invitational Carnival Race, anche team internazionali Non solo team italiani, tra cui le rappresentanze di Yacht Club Italiano, Yacht Club Adriaco, Yacht Club Sanremo, Yacht Club Rimini e Canottieri Garda Salò, ma anche due team internazionali con a bordo ben tre atleti olimpici e un argento alle Olimpiadi di Atene ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 25 febbraio 2022) A partire da oggi, e nelle giornate di domani e dopodomani, sabato 26 e domenica 27 febbraio, la CompagniaVela organizza la. Sono dodici gli equipaggi ad oggi iscritti, formati da tre o quattronti ciascuno, che si sfideranno a bordoflotta sociale SB20., anche team internazionali Non solo team italiani, tra cui le rappresentanze di Yacht Club Italiano, Yacht Club Adriaco, Yacht Club Sanremo, Yacht Club Rimini e Canottieri Garda Salò, ma anche due team internazionali con a bordo ben tre atleti olimpici e un argento alle Olimpiadi di Atene ...

Advertising

veneziaradiotv : Venice Invitational Carnival Race: la 1°edizione - Venice_Carnival : Press Room | #CarnevaleVenezia2022 porta a Venezia la prima edizione della 'Venice Invitational Carnival Race' dell… - Venice_Carnival : RT @Venice_Carnival: Metti una regata, in Bacino di San Marco con gli equipaggi in maschera! Ed è subito Venice Invitational Carnival Race… - Venice_Carnival : Metti una regata, in Bacino di San Marco con gli equipaggi in maschera! Ed è subito Venice Invitational Carnival R… -

Ultime Notizie dalla rete : Venice Invitational Stefano Mazzoli vince l'Ein Bay Open 2022: la stagione dell'Alps Tour si apre con un successo azzurro Su questo stesso percorso, nel febbraio del 2020 vinse il Red Sea Little Venice Open, mentre nell'... Wexford Plantation Intercollegiate 2018, Missouri Tiger Invitational 2019). Poi, nel 2019, il ...

Venice Invitational Carnival Race: la 1°edizione Arrivano domani a Venezia gli equipaggi italiani e internazionali che si sfideranno sabato 26 e domenica 27 nelle acque della laguna veneziana per la prima edizione della Venice Invitational Carnival Race. La regata, organizzata dalla Compagnia della Vela, inaugurerà durante l'ultimo fine settimana del Carnevale di Venezia la stagione velica 2022 in laguna. Venice ...

Venice Invitational Carnival Race: la 1°edizione Televenezia Carnevale Venezia 2022, nel weekend prima regata in maschera: la sfida il 26 e 27 febbraio Nell'ultimo fine settimana del Carnevale, Venezia accoglierà i migliori equipaggi internazionali di vela per la prima edizione della "Venice Invitational Carnival Race". Il campo di gara sarà il Canal ...

Su questo stesso percorso, nel febbraio del 2020 vinse il Red Sea LittleOpen, mentre nell'... Wexford Plantation Intercollegiate 2018, Missouri Tiger2019). Poi, nel 2019, il ...Arrivano domani a Venezia gli equipaggi italiani e internazionali che si sfideranno sabato 26 e domenica 27 nelle acque della laguna veneziana per la prima edizione dellaCarnival Race. La regata, organizzata dalla Compagnia della Vela, inaugurerà durante l'ultimo fine settimana del Carnevale di Venezia la stagione velica 2022 in laguna....Nell'ultimo fine settimana del Carnevale, Venezia accoglierà i migliori equipaggi internazionali di vela per la prima edizione della "Venice Invitational Carnival Race". Il campo di gara sarà il Canal ...