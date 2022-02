Ucraina, l’ex pugile Klitschko pronto a combattere e il sostegno degli sportivi ucraini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vitali Klitschko è anche sindaco di Kiev Vitali Klitschko è pronto a combattere per la sua gente. l’ex pugile e campione dei pesi massimi è il sindaco di Kiev e non vuole tirarsi indietro nello scontro armato. con lui anche il fratello Wladimir, ex campione del Mondo e già arruolato nell’esercito di riserva dell’Ucraina a inizio di questo mese. Del resto il Presidente dell’Ucraina Zelensky ha invitato tutti e chiunque sappia managgiare una arma a dare una mano. Vitali Klitschko è anche il sindaco della città di Kiev e insieme al fratello ha esternato la sua intenzione di combattere. “La democrazia è un regime fragile – ha aggiunto Vitali Klitschko -. La democrazia non può difendersi da sola ma ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vitaliè anche sindaco di Kiev Vitaliper la sua gente.e campione dei pesi massimi è il sindaco di Kiev e non vuole tirarsi indietro nello scontro armato. con lui anche il fratello Wladimir, ex campione del Mondo e già arruolato nell’esercito di riserva dell’a inizio di questo mese. Del resto il Presidente dell’Zelensky ha invitato tutti e chiunque sappia managgiare una arma a dare una mano. Vitaliè anche il sindaco della città di Kiev e insieme al fratello ha esternato la sua intenzione di. “La democrazia è un regime fragile – ha aggiunto Vitali-. La democrazia non può difendersi da sola ma ha ...

