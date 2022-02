Tottenham, Conte allo scoperto: la rivelazione sul futuro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si è parlato tanto delle dichiarazioni di Antonio Conte in queste ore: il tecnico interviene in conferenza stampa e fa chiarezza sul futuro Il Tottenham vuole fare bene in questo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si è parlato tanto delle dichiarazioni di Antonioin queste ore: il tecnico interviene in conferenza stampa e fa chiarezza sulIlvuole fare bene in questo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sportface2016 : +++#Tottenham, #Conte si sfoga: 'Ho bisogno di parlare col club per trovare la soluzione migliore. Non posso accett… - DiMarzio : #PremierLeague, @SpursOfficial | Le parole di #Conte dopo lo sfogo di mercoledì sera: 'Se pensate che dopo le sconf… - _ilFrancis : @AlfredoPedulla Conte sapeva benissimo quale rosa di giocatori avrebbe avuto a disposizione al Tottenham; in più, a… - CarloAl87550029 : @Frances74964326 @EnricoTurcato Conte ha fatto bene ovunque, costruendo da zero. Se farà male al Tottenham giusto c… - andreastoolbox : Tottenham, Conte si scusa dopo lo sfogo: 'Ho sbagliato. Quando perdo meglio non parlarmi' | Sky Sport -