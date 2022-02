Smilitarizzazione dell' Ucraina | le condizioni per la pace

Advertising

Maumol : Putin vuole trasformare l'Ucraina in uno stato satellite, sostanzialmente per cambiare i confini dell'Europa - twittdipopolo : dell'opinione pubblica è l'aggressore, ma il Cremlino ha appena ricevuto una telefonata del presidente cinese Xi Ji… - jobwithinternet : RT @AnnalisaNocera1: osservato Putin) - La smilitarizzazione dell'Ucraina. - AnnalisaNocera1 : osservato Putin) - La smilitarizzazione dell'Ucraina. - Erdsve : Peskov sulla disponibilità di Zelensky a discutere dello status neutrale di Kiev: 'lo scopo dell'operazione special… -

Ultime Notizie dalla rete : Smilitarizzazione dell

...'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto sin dall'inizio che l'operazione aveva lo scopo di aiutare la Lpr e la Dpr (i territori indipendisti, ndr) attraverso lae ...... anche attraverso lae la denazificazione'Ucraina. E questo, in effetti, è una componente integrante dello status neutrale', ha affermato Peskov. Tale delegazione includerà ...ll ministero della Difesa russo ha comunicato che paracadutisti russi sono atterrati nell'area dell'aeroporto di Gostomel, vicino Kiev.Mentre il presidente russo Putin inscena un discorso infuocato con l'intento non celato di fare una lezione di storia alle opinioni pubbliche internazionali, c'è chi in Russia prova ad alzare a fatica ...