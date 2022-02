RISULTATI | TERMINUS #2 24 02 2022 Difeso Titolo ROH

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Idel secondo Show della Promotion di Gresham andato in scena Giovedì ad Atlanta, Georgia:#2Giovedì 24 Febbraio – Atlanta, Georgia (USA) Pre-Show Match – Invictus Khash batte Adam Priest (11:11) Terminal Elevator Four Way Match – Chris Sabin batte Kenny Alfonso, Leon Ruff e Tre Lamar (14:47) – Queen Aminata batte Killa Kate (7:58) Tag Team Match – Dante Caballero & Joe Keys battono Daniel Garcia & Kevin Blackwood (13:21) – Serena Deeb batte Liiza Hall (15:25) – Shane Strickland batte Davey Richards per Count Out (13:07) – Jay Lethal batte Baron Black (15:36) ROH World Title Match – Jonathan Gresham (c) batte Santana (19:15) e mantiene il