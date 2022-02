Pescara | ' Voglio uccidermi' L' amico chiama la polizia | salvato ragazzo di 27 anni

Advertising

lastrange69 : @8924liom Ma che hai capito?? Mi piace il tw?????? Col?? ci ho litigato a Pescara e non ci voglio far pace più - guiltypjm : voglio tornare a Padova, giorno uno a Pescara e già voglio strapparmi la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Voglio

Leggo.it

Lo aveva detto all'amico che aveva smesso di curarsi e non voleva più vivere. E solo la premura di quella persona e la prontezza nell'intervento da parte della polizia digli hanno salvato la vita. È la storia di un tunisino di 27 anni che, nella serata di mercoledì, stava parlando al telefono con un amico che vive in Emilia Romagna : l'amico sapeva che il ...... data dell'evento del pubblico dibattimento che si svolgerà ae ci vedrà partecipi insieme ... 'ringraziare i colleghi commissari per avermi indicato come vicepresidente di una commissione ...Lo aveva detto all’amico che aveva smesso di curarsi e non voleva più vivere. E solo la premura di quella persona e la prontezza nell’intervento da parte della polizia di ...Lo aveva detto all’amico che aveva smesso di curarsi e non voleva più vivere. E solo la premura di quella persona e la ...