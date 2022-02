Papa Francesco con un forte dolore al ginocchio: salta la visita a Firenze (Di venerdì 25 febbraio 2022) Città del Vaticano – “A causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo“. Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Città del Vaticano – “A causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba,non potrà recarsi adomenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo“. Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di& Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte

Advertising

chetempochefa : 'Con un anno senza fare armi si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo. Ma questo è al secondo pos… - CarloVerdelli : Niente serve a fermare una guerra in marcia. Ma la proposta di Papa Francesco per un digiuno mondiale, il 2 marzo,… - lapoelkann_ : Per il benessere dell’umanità non c’è valore più importante della VITA. Da ebreo aderisco al digiuno promosso dal S… - TgrRaiToscana : Annullata la visita di Papa Francesco a Firenze. Un dolore al ginocchio lo costringe a rimanere a riposo - gioteb : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco a #Malta il programma ufficiale del -