L’Ue è determinata a imporre un costo a Putin. Swift è sul tavolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bruxelles. I leader dell’Unione europea sono stati costretti a un brusco risveglio ieri, quando si sono accorti che Vladimir Putin faceva sul serio sull’invasione dell’Ucraina e che gli avvertimenti dell’Amministrazione Biden non erano semplice allarmismo. Il giorno buio, il ritorno della guerra in Europa, il sistema di sicurezza europeo compromesso e l’ordine internazionale pacifico distrutto dai missili e dalle bombe su Kyiv erano inimmaginabili per gran parte dei leader dell’Europa occidentale, così ancorati alla razionalità e ai calcoli realistici del mondo postmoderno. “Nessuno capisce perché Putin ha iniziato la guerra”, spiega al Foglio un diplomatico europeo. Ma è un fatto: “Putin ha riportato la guerra in Europa”, come ha detto Ursula von der Leyen. E “il bersaglio della Russia non è solo il Donbas o l’Ucraina: il bersaglio è ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bruxelles. I leader dell’Unione europea sono stati costretti a un brusco risveglio ieri, quando si sono accorti che Vladimirfaceva sul serio sull’invasione dell’Ucraina e che gli avvertimenti dell’Amministrazione Biden non erano semplice allarmismo. Il giorno buio, il ritorno della guerra in Europa, il sistema di sicurezza europeo compromesso e l’ordine internazionale pacifico distrutto dai missili e dalle bombe su Kyiv erano inimmaginabili per gran parte dei leader dell’Europa occidentale, così ancorati alla razionalità e ai calcoli realistici del mondo postmoderno. “Nessuno capisce perchéha iniziato la guerra”, spiega al Foglio un diplomatico europeo. Ma è un fatto: “ha riportato la guerra in Europa”, come ha detto Ursula von der Leyen. E “il bersaglio della Russia non è solo il Donbas o l’Ucraina: il bersaglio è ...

