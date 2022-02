LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Verstappen precede Russell, Ferrari in pista con Leclerc (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Russell sfida Verstappen anche sul numero di giri realizzati. Il britannico ha siglato 33 passaggi contro i 27 dell’alfiere della Red Bull che detta al momento il passo con meno di un decimo di scarto. 10.37 Terzo tempo per Lando Norris (McLaren). Mescola C3 (media) anche per il britannico che ora si colloca a due decimi dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), leader su George Russell (Mercedes). 10.35 Gomme C3 quasi per tutti oggi. Vedremo se qualcuno azzarderà un crono anche con la mescola C2 (soft). 10.32 George Russell! 1.20.767 per il britannico che ora agguanta il secondo posto e si mette all’inseguimento di Verstappen. 10.30 Occhi puntati su George Russell che torna in ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40sfidaanche sul numero di giri realizzati. Il britannico ha siglato 33 passaggi contro i 27 dell’alfiere della Red Bull che detta al momento il passo con meno di un decimo di scarto. 10.37 Terzo tempo per Lando Norris (McLaren). Mescola C3 (media) anche per il britannico che ora si colloca a due decimi dall’olandese Max(Red Bull), leader su George(Mercedes). 10.35 Gomme C3 quasi per tutti oggi. Vedremo se qualcuno azzarderà un crono anche con la mescola C2 (soft). 10.32 George! 1.20.767 per il britannico che ora agguanta il secondo posto e si mette all’inseguimento di. 10.30 Occhi puntati su Georgeche torna in ...

