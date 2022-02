Lanuvio | nascondeva una serra con 150 piante di marijuana | arrestato 39enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 febbraio 2022)nella sua villetta una vera e propriadi. Così undiè finito in manette con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A trarlo in arresto, nell’ambito di un’attività info-investigativa, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Genzano. Lacoltivata in garage Nelle laboriose e complesse indagini, gli agenti sono venuti a conoscenza che all’interno di una villetta nella zona di, un uomo coltivava diversedi. Dopo una serie di accertamenti e riscontri, i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione della villa, in uso ad un. Nel garage dell’abitazione sono state trovate e ...