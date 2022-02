Katia Ricciarelli eliminata dal Grande Fratello, Clarissa Selassiè la insulta: “Vaff****** brutta strega!”: Signorini furioso (Di venerdì 25 febbraio 2022) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha decretato l’uscita di Katia Ricciarelli che era molto attesa dal pubblico. Nel suo percorso all’interno della Casa, la Ricciarelli ha diviso il pubblico riscontrando apprezzamenti ma anche diverse critiche. Nella Casa si è scontrata con Miriana Trevisan e le sorelle Selassiè con quest’ultime che l’hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio arrabbiato e Signorini sbotta: “Sfigato di mer…” Gf Vip, Sonia Bruganelli in vacanza, scelta la sua sostituta: una vendetta di Alfonso ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) La puntata di ieri sera delVip ha decretato l’uscita diche era molto attesa dal pubblico. Nel suo percorso all’interno della Casa, laha diviso il pubblico riscontrando apprezzamenti ma anche diverse critiche. Nella Casa si è scontrata con Miriana Trevisan e le sorellecon quest’ultime che l’hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione:lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Gf Vip, Nicola Pisu lascia lo studio arrabbiato esbotta: “Sfigato di mer…” Gf Vip, Sonia Bruganelli in vacanza, scelta la sua sostituta: una vendetta di Alfonso ...

grecofedericax : RT @divanomat: mai vista una protezione di un concorrente così spudorata e ben oltre i limiti del ridicolo come nel caso di katia ricciarel… - Emyli009 : RT @MontegrandeS: Ho immortalo Jessica mentre assiste all’ennesimo sproloquio cattivo e infimo della “signora” Katia Ricciarelli: #GFvip #… - Emyli009 : RT @divanomat: mai vista una protezione di un concorrente così spudorata e ben oltre i limiti del ridicolo come nel caso di katia ricciarel… - jessinarxh : RT @DemiDaniiix: Tutte le cattiverie dette da Katia, invece, sono state accettate, non è vero Signorini? CLARISSA UNA DI NOI. Ricciarelli… - FedericaBevil15 : @cristinagripp0 Ma soprattutto lo schifo è partito da katia che è uscita nel modo peggiore di tutta la storia del g… -