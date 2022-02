Jennifer Lawrence è diventata mamma

(Di venerdì 25 febbraio 2022) È ufficiale:ha dato alla luce il suo primo figlio pochi giorni fa a Los Angeles. Non si conoscono, al momento, il sesso del bambino e la data esatta della nascita.e la maternità L’attrice ha un animo introverso ed ha sempre mantenuto una certa riservatezza nei confronti della sua vita privata: ha tenuto per sé, infatti, gran parte delle informazioni e delle emozioni concernenti la maternità e la sua relazione con Cooke Maroney, esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery, con il quale si è fidanzata ufficialmente nel gennaio 2019.e l’amore per Cooke In un’intervista risalente a giugno del 2021, laha definito Cooke «il miglior essere umano che abbia mai incontrato». Quando poi le è stato chiesto della proposta, ...

Jennifer Lawrence è diventata madre per la prima volta: l'attrice ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferisce TMZ citando sue fonti. Il parto sarebbe avvenuto a Los Angeles e non si conosce il sesso del neonato. Per la Lawrence, sposata con il gallerista Cooke Maroney.