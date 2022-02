Inter, Veron: «Calo normale, lo scudetto lo vincono i nerazzurri» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Juan Sebastian Veron, ex giocatore dell’Inter, ha analizzato il momento vissuto dalla formazione nerazzurra: le sue parole Juan Sebastian Veron, ex giocatore dell’Inter, ha analizzato il momento difficile che sta passando squadra di Simone Inzaghi: le sue parole alla Gazzetta dello Sport. DERBY – «Infinito e stupendo. Inter e Milan lottano in campionato, si affronteranno in Coppa Italia, un duello meraviglioso. Sì, possiamo dire che finalmente Milano è tornata capitale italiana del pallone. Era ora…». MOMENTO DIFFICILE – «Non si può andare a mille all’ora per tutta la stagione. È normale avere un Calo, che sia fisico o che sia mentale. Però la forza della squadra è fuori discussione e questo, da ex Interista, mi lascia tranquillo. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Juan Sebastian, ex giocatore dell’, ha analizzato il momento vissuto dalla formazione nerazzurra: le sue parole Juan Sebastian, ex giocatore dell’, ha analizzato il momento difficile che sta passando squadra di Simone Inzaghi: le sue parole alla Gazzetta dello Sport. DERBY – «Infinito e stupendo.e Milan lottano in campionato, si affronteranno in Coppa Italia, un duello meraviglioso. Sì, possiamo dire che finalmente Milano è tornata capitale italiana del pallone. Era ora…». MOMENTO DIFFICILE – «Non si può andare a mille all’ora per tutta la stagione. Èavere un, che sia fisico o che sia mentale. Però la forza della squadra è fuori discussione e questo, da exista, mi lascia tranquillo. ...

