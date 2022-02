In arrivo due progetti per piantumare nuovi alberi e rendere Minturno una città green (Di venerdì 25 febbraio 2022) Minturno – Il Comune di Minturno ha deciso di partecipare alla manifestazione di interesse per la selezione di progetti relativi alla piantumazione di nuovi alberi ed arbusti nel territorio della Regione Lazio con i progetti Ossigeno “Minturno, città in fiore” e “Minturno, un olivo per amico”. Con la Delibera n. 18 dell’11 febbraio scorso, assunta dalla Giunta Comunale, presieduta dal Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Elisa Venturo, l’Amministrazione ha confermato l’intenzione di rendere sempre più accogliente e confortevole il territorio con la creazione di nuove aree verdi che daranno respiro alla città. I due progetti, all’attenzione della Regione, permetteranno con: – ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Il Comune diha deciso di partecipare alla manifestazione di interesse per la selezione direlativi alla piantumazione died arbusti nel territorio della Regione Lazio con iOssigeno “in fiore” e “, un olivo per amico”. Con la Delibera n. 18 dell’11 febbraio scorso, assunta dalla Giunta Comunale, presieduta dal Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Elisa Venturo, l’Amministrazione ha confermato l’intenzione disempre più accogliente e confortevole il territorio con la creazione di nuove aree verdi che daranno respiro alla. I due, all’attenzione della Regione, permetteranno con: – ...

