Il Paradiso delle Signore chiude ad aprile, su Rai1 arriva Sei Sorelle con Alex Gadea (Di venerdì 25 febbraio 2022) Brutte notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore convinti di arrivare alle soglie dell'estate in compagnia di Alessandro Tersigni e i suoi. La Rai ha svelato i suoi palinsesti primaverili e, a quanto pare, ha alzato il velo su un cambio di guardia che i fan reputano troppo repentino. In realtà sapevamo che Il Paradiso delle Signore avrebbe lasciato il suo posto al pomeriggio a favore di un'altra 'soap' ma non pensavamo lo facesse così presto. In un primo momento si era parlato di uno stop il mese di maggio inoltrato ma, a quanto pare, Il Paradiso delle Signore chiuderà i battenti già ad aprile e, in particolare, il 29. Dopo il fine settimana dell'1 maggio toccherà ad una serie ...

