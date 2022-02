Guerra in Ucraina, il Cio è contro la Russia: violata la Tregua Olimpica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Se il Comitato Olimpico Internazionale condanna duramente le operazioni belliche della Russia nei confronti dell’Ucraina, apre le porte alle Paralimpiadi di Pechino agli atleti russi. Lo ha deciso poco fa il governo mondiale dello sport. L’evento a cinque cerchi inizierà il 4 marzo, per terminare il 13. 12 giorni di gare e emozioni e tanti messaggi, probabilmente, di pace che arriveranno dai partecipanti. Il Cio crede nella Tregua Olimpica, violata dalla Russia e questo è motivo acceso di contrasto con la Russia stessa. Questo aveva messo in dubbio la partecipazione ai Giochi Invernali di 71 atleti, che scenderanno in gara sotto il vessillo con Comitato Olimpico/Paralimpico Russo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Se il Comitato Olimpico Internazionale condanna duramente le operazioni belliche dellanei confronti dell’, apre le porte alle Paralimpiadi di Pechino agli atleti russi. Lo ha deciso poco fa il governo mondiale dello sport. L’evento a cinque cerchi inizierà il 4 marzo, per terminare il 13. 12 giorni di gare e emozioni e tanti messaggi, probabilmente, di pace che arriveranno dai partecipanti. Il Cio crede nelladallae questo è motivo acceso di contrasto con lastessa. Questo aveva messo in dubbio la partecipazione ai Giochi Invernali di 71 atleti, che scenderanno in gara sotto il vessillo con Comitato Olimpico/Paralimpico Russo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per ...

