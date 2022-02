Guerra in Ucraina, carri armati a Kiev riappare Zelensky: «Ho chiesto a Putin di trattare». Ma è gelo con l’Europa e Draghi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella notte bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa la capitale Kiev dove sono arrivati anche i carri armati. I leader dell’Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, ma restano prudenti su quelle che riguardano il gas e le transazioni bancarie. Zelensky li accusa e apre ad una trattativa con Mosca, Putin chiama il presidente cinese e apre a negoziati di alto profilo. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 14.15 – Putin pronto a inviare una delegazione russa a Minsk per i negoziati con l’Ucraina Il presidente russo Putin «è pronto a inviare a Minsk, in Bielorussia, una delegazione russa composta da rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero degli Esteri e dell’amministrazione presidenziale ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella notte bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa la capitaledove sono arrivati anche i. I leader dell’Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, ma restano prudenti su quelle che riguardano il gas e le transazioni bancarie.li accusa e apre ad una trattativa con Mosca,chiama il presidente cinese e apre a negoziati di alto profilo. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 14.15 –pronto a inviare una delegazione russa a Minsk per i negoziati con l’Il presidente russo«è pronto a inviare a Minsk, in Bielorussia, una delegazione russa composta da rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero degli Esteri e dell’amministrazione presidenziale ...

