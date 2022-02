Fiumicino comune capofila nella lotta agli insetticidi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 febbraio 2022)– Il nemico spesso si nasconde bene. E’ il caso dei piretroidi, le sostanze che piùmente (insiemeorganofosforati) vengono utilizzate in tutti i rimedi contro le zanzare. La loro presenza è stata individuata, in piccole quantità, nei canali deldinell’ambito del Progetto Biorepem (Biocide Reduction in Pest Management) cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Life. In ambiente terrestre queste molecole sono oltremodo tossiche per insetti utili come le api o altri impollinatori, con gravi conseguenze anche per la riproduzione delle piante di valore agroalimentare e per la biodiversità Il Progetto Biorepem, che vede coinvolti ancheildi Francavilla al Mare in Abruzzo, oltre alla cooperativa di ricerca AGEI, ...