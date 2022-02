Daniele Silvestri, la moglie beccata a taccheggiare prende a calci la polizia: finisce in disgrazia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lisa Lelli, moglie di Daniele Silvestri, è stata arrestata per aver rubato dagli scaffali di Eataly dei prodotti cosmetici e del cibo. La donna ha poi nascosto tutto nella sa borsa e si è avviata versi l'uscita senza pagare. I metal detector però hanno cominciato a suonare e così i vigilantes l'hanno rincorsa e fermata. Quindi ne è nata una colluttazione e lei ha cominciato a prendere a schiaffi e a calci e a graffiare gli uomini. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la moglie del cantautore ha cercato di commettere il furto mercoledì 25 febbraio all'Eataly store dell'Ostiense a Roma. Dopo la colluttazione con i vigilantes è subito intervenuta una volante che ha arrestato la donna. La merce è stata recuperata, un furto da non più di 150 euro, ma che si va ad aggiungere ad un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lisa Lelli,di, è stata arrestata per aver rubato dagli scaffali di Eataly dei prodotti cosmetici e del cibo. La donna ha poi nascosto tutto nella sa borsa e si è avviata versi l'uscita senza pagare. I metal detector però hanno cominciato a suonare e così i vigilantes l'hanno rincorsa e fermata. Quindi ne è nata una colluttazione e lei ha cominciato are a schiaffi e ae a graffiare gli uomini. Secondo quanto riporta Il Messaggero, ladel cantautore ha cercato di commettere il furto mercoledì 25 febbraio all'Eataly store dell'Ostiense a Roma. Dopo la colluttazione con i vigilantes è subito intervenuta una volante che ha arrestato la donna. La merce è stata recuperata, un furto da non più di 150 euro, ma che si va ad aggiungere ad un ...

