Covid in Campania, calano positivi (3.536), tasso di contagio (9,9%) e ricoveri (Di venerdì 25 febbraio 2022) E' in calo, in Campania, il tasso di contagio: 9,9%. Secondo dati dell'Unita' di crisi della Regione Campania, sono 3.536 i neo positivi al Covid su 35.540 test esaminati. Otto i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduti in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva, con 54 posti letto occupati (- 3 rispetto a ieri), al pari che in degenza con 830 posti letto occupati (-40 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

