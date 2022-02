(Di venerdì 25 febbraio 2022) UnaSelassié ‘on fire’, quella andata in scena ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che però non l’ha vista presente in studio. Nonostante questo si è resa comunque protagonista in vista deldiRicciarelli.dice la sua suRicciarelli L’opinione cheha diè ormai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Clarissa “gode” per l’eliminazione di Katia: “Brutta strega e razzista!” ma Signorini la bacchetta, la replica… -

... 36% 57%🧚 (@supremanes) February 24, 2022 Poco prima aveva dato alla Ricciarelli della 'brutta strega' , e Signorini ha ripreso in diretta le sue parole bacchettandola:Selassié ha ...Puntata da dimenticare, invece, per Soleil Sorge, delusa non solo per la sconfitta al televoto, ma anche per i commenti diSelassiè e Manuel Bortuzzo che hanno ammesso di considerare più ...L’opinione che Clarissa ha di Katia è ormai nota a tutti, come evidenziato dalle sue parole pronunciate nel corso di una recente diretta Instagram che potrete vedere in apertura di articolo. Nel video ...Ieri sera è andata in onda la quarantaquattresima puntata del Gf Vip, di cui è stata in parta anche protagonista l'ex concorrente, Clarissa ...