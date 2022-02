Carnevale da fiaba: il 27 febbraio a Carditello ogni scherzo vale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Real Sito di Carditello: domenica 27 febbraio una giornata da fiaba con voli in mongolfiera, animazione teatrale, laboratori creativi, spettacoli e letture. Il programma completo. Una giornata da fiaba nel Real Sito di Carditello con voli in mongolfiera, animazione teatrale, laboratori creativi, spettacoli e letture per grandi e piccini. La Reale Delizia, domenica 27 febbraio, Leggi su 2anews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Real Sito di: domenica 27una giornata dacon voli in mongolfiera, animazione teatrale, laboratori creativi, spettacoli e letture. Il programma completo. Una giornata danel Real Sito dicon voli in mongolfiera, animazione teatrale, laboratori creativi, spettacoli e letture per grandi e piccini. La Reale Delizia, domenica 27

Advertising

vnewsita : Nel Real Sito di #Carditello, a #SanTammaro, una giornata da #fiaba - AppiaPolis : New post (CARNEVALE, NEL REAL SITO DI CARDITELLO DOMENICA DA FIABA E VOLI IN MONGOLFIERA) has been published on App… - giannigosta : CARNEVALE DA FIABA, A CARDITELLO OGNI SCHERZO VALE di Benedetta Terlizzi - ViviCampania : CARNEVALE DA FIABA, A CARDITELLO OGNI SCHERZO VALE - - casertafocus : CARNEVALE A CARDITELLO - Domenica è festa nel Real Sito, una giornata da fiaba con voli in mongolfiera e animazione… -