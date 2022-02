Calciomercato, Tuchel su Lukaku: “Inter? Ecco la scelta migliore” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa delle voci di Calciomercato sul ritorno di Lukaku all’Inter Esperienza fino ad ora da dimenticare quella di Lukaku al… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas, ha parlato in conferenza stampa delle voci disul ritorno diall’Esperienza fino ad ora da dimenticare quella dial… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

