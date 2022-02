Bundesliga 2021 2022 | lo Stoccarda crolla in extremis | due gol allo scadere dell’Hoffenheim

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Lodi Matarazzo ha quasi fermato la corsa(vittorioso per 2-1) in occasione della ventiquattresima giornata della. La squadra di Baden-Württemberg non si è arresa facilmente contro la più quotata compagine menzionata e ha lottato sino al tramonto definitivo del secondo tempo,ndo però sul più bello; minuti finali di fuoco e padroni di casa, al PreZero Arena di Sinsheim, esaltatisi esattamente a partire da 5? dalla conclusione delle danze. Doppietta dall’85’ al 90? di uno straripante e provvidenziale Baumgartner, a render vano il primordiale vantaggio dellofirmato da Endo al 58?. Grande paura per i tifosiper gran parte della partita; Lipsia spettatore interessato nel ...