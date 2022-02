Borsa: Milano termina in forte rialzo (+3,59%) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Piazza Affari recupera buona parte della perdita segnata alla vigilia, quando il Ftse Mib ha lasciato sul terreno oltre il 4,15% sotto soglia 25.000, e chiude l'ultima seduta della settimana con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Piazza Affari recupera buona parte della perdita segnata alla vigilia, quando il Ftse Mib ha lasciato sul terreno oltre il 4,15% sotto soglia 25.000, e chiude l'ultima seduta della settimana con l'...

