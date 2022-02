Atp 500 Acapulco 2022: programma, orari e ordine di gioco semifinali venerdì 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali del torneo Atp 500 di Acapulco 2022. Si fa sul serio in terra messicana con le due sfide che regalano il pass per la finale. Si gioca in piena notte italiana: non prima delle ore 3 della notte tra venerdì 25 e sabato 26 febbraio in campo Stefanos Tsitsipas contro Cameron Norrie, a seguire e non prima delle ore 5 ecco il prossimo numero uno al mondo Daniil Medvedev contro Rafael Nadal. ESTADIO non prima delle ore 3 (3) Tsitsipas vs (6) Norrie non prima delle ore 5 (1) Medvedev vs (4) Nadal SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il, glie l’didelledel torneo Atp 500 di. Si fa sul serio in terra messicana con le due sfide che regalano il pass per la finale. Si gioca in piena notte italiana: non prima delle ore 3 della notte tra25 e sabato 26in campo Stefanos Tsitsipas contro Cameron Norrie, a seguire e non prima delle ore 5 ecco il prossimo numero uno al mondo Daniil Medvedev contro Rafael Nadal. ESTADIO non prima delle ore 3 (3) Tsitsipas vs (6) Norrie non prima delle ore 5 (1) Medvedev vs (4) Nadal SportFace.

