Annunziata e Di Bella si scusano per le frasi pronunciate ieri sulla comunità ucraina in Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il caso era scoppiato nel pomeriggio di ieri. Il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino aveva pubblicato sui social network uno spezzone dello speciale del TG3 sulla guerra in ucraina: durante l’intervento di Enrico Letta davanti all’ambasciata russa in Italia, un fuorionda arrivato dallo studio era stato intercettato dai canali audio della trasmissione di informazione del servizio pubblico. Lucia Annunziata e Antonio Di Bella avevano fatto delle battute quando il segretario del Partito Democratico aveva accennato ai suoi pensieri per la comunità ucraina in Italia. Lucia Annunziata e Antonio Di Bella avevano parlato di una comunità ucraina in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il caso era scoppiato nel pomeriggio di. Il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino aveva pubblicato sui social network uno spezzone dello speciale del TG3guerra in: durante l’intervento di Enrico Letta davanti all’ambasciata russa in, un fuorionda arrivato dallo studio era stato intercettato dai canali audio della trasmissione di informazione del servizio pubblico. Luciae Antonio Diavevano fatto delle battute quando il segretario del Partito Democratico aveva accennato ai suoi pensper lain. Luciae Antonio Diavevano parlato di unain ...

ladyonorato : Oggi l’ipocrisia dei piddini sugli immigrati ha raggiunto vette inesplorate - Adnkronos : Bufera per il fuorionda di #Annunziata e Di Bella. - sergioalesi : RT @cugusi1952: Quindi Annunziata e Di Bella in quel fuori onda hanno fatto vedere che sono i paladini della sinistra da salotto ???????????? se… - sdegnata : RT @giornalistiooc: ?? “le ucraine in italia: cameriere, badanti e amanti” solo le parole di lucia annunziata e antonio di bella udibili s… - QPeriscopica : RT @perchetendenza: 'Lucia Annunziata': Per lo sgradevole commento sulla comunità ucraina in Italia pronunciato a microfono aperto presumib… -